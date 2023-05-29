LGS ne zaman? LGS giriş belgesi yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş belgesi yayımlandı. LGS'ye girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek. LGS 4 Haziran 2023 Pazar günü birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
LGS giriş belgesi yayınlanmasıyla öğrencilerin sınav heyecanı arttı. LGS sınav giriş belgesi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
LGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran’da yapılacak” dedi.
10 İLDEKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA İLDE GİREBİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
“LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023’te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç, merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan’da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden, il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları, Bakanlık olarak belirleyeceğiz.”
SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK
LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, “Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk; bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
LGS SONUÇLARI 26 HAZİRAN’DA
Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS KONULARI NELER?
1. Dönem Matematik Ders Konuları
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
Söz Sanatları Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Metin Türleri Konusu
Cümle Türleri Konusu
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu