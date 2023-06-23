LGS sonuçları açıklandı

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı.

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Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı.

Merkezi sınav sonuçları https://sonuc.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.

Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS merkezi sınavına bu yıl 8’inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

MEB’den yapılan açıklamaya göre 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.

Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Ayrıca testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.