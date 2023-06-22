LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş

Ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı LGS geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdi, öğrenciler LGS sonuçları açıklandı mı merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde açıklanacak.

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Ortaokul öğrencilerinin liselere geçişini sağlayan LGS için puan hesaplaması öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları için geri sayım başladı. LGS puanı, öğrencilerin başarılarına göre belirlenecek ve bu puanlar liselere yerleştirme sürecinde kullanılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.