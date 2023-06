LGS soru ve cevap kitapçıkları yayınlandı

MEB'ten yapılan açıklamaya göre; 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın sayısal ve sözel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.

Liselere Giriş Sınavı tamamlandı ve MEB tarafından yapılan açıklamayla LGS soru ve cevapları erişime açıldı.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR 26 HAZİRAN’DA

Sınav sonuçları, 26 Haziran’da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.