Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı. İl içi isteği bağlı yer değiştirme başvurusu 13 Temmuz - 17 Temmuz arasında, iller arası isteğe balı ve zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler başvuruları için tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz’da, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos’ta başlayacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl için isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları ilgili valiliklerce 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile ilgili diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları 23 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.