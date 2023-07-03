MEB duyurdu! İşte başvuru ve atama tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularının 5 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Atamalar ise 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrosunda görev yapanların iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi için başvurular 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Atamalar ise 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

22 İLİ TERCİH EDEBİLECEKLER

Bu kapsamda, iller arası yer değişikliği talebinde bulunmak isteyen öğretmenler; İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun ile öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru çerçevesinde başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak. Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkında, bulundukları ilde herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan bütün öğretmenler faydalanabilecek. (DHA)

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