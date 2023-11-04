Milli Eğitim Bakanı ünlü şeflerle buluştu: Gastronomi lisesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi lisesi kurulması amacıyla ünlü şeflerle bir araya geldi. Söz konusu lisenin İstanbul'da açılacağı belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk mutfağının en iyi şekilde sunularak uluslararası alanda daha ileriye taşınması amacıyla gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesi açılıyor.

Söz konusu lisenin İstanbul’da açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin ünlü şef, restoran kurucusu ve akademisyenleri olan Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Danilo Zanna, Ömür Akkor, Zeki Saygı, Nuri Develi, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Selim Yeşilpınar ve Umut Karakuş ile bir araya geldi.

Tekin, geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını kaydetti. Tekin, gastronomi lisesiyle Türk yemek kültürüne özgü yemekleri dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

‘NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK’

Gastronomi lisesinin açılmasıyla önemli bir eksikliği gidereceklerini ifade eden Tekin, bu yaz tatilinde örgün öğretimdeki öğrenciler için görgü ve nezaket kuralları dersini seçmeli olarak koyduklarını belirterek “Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz” dedi.

Mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Tekin, bu kapsamda proje okullarını ve spor liseleri gibi tematik liseler hayata geçirdiklerini söyledi. (DHA)