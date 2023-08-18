Milyonluk kolejler kitabına uydurdu

Özel okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri yarım milyonu buldu. Anaokulu ücreti 419 bin TL, lise hazırlık 448 bin TL, yemek ücreti 50 bin TL, kitap ücreti 30 bin TL gibi rakamlara çıktı. Velisi yemek satın almayan çocuk, okula kaydedilmiyor.

Sultan UÇAR

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2 hafta önce öğrencilerin yüksek ücret artışlarından korunması amacıyla Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ni değiştirdi. Ancak, özel okulların çoğu kayıtları Ağustos ayı öncesi tamamladığından, MEB'in yönetmeliği işe yaramadı. Bakanlık, eğitim-öğretim ücretlerinin yarım milyon liraya çıkmasını durduramadı.

BAKANLIK GECİKTİ

Yeni düzenleme; özel okulların ara sınıflarına TÜFE ve ÜFE'nin yıllık ortalamasının yüzde 5'inden fazla zam yapılmaması şartı getirse de, bazı kolejler yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı. 2023-2024 eğitim yılı kayıtlarını okullar, yönetmelik değişikliğinden aylar önce yaptığı için yeni yönetmeliğin yayınlandığı 5 Ağustos 2023'ten önceki yüksek ücretleri kapsamadı.

GENEL GİDER NE?

Özel okul velileri; eğitim ücreti dışında yemek+kitap+servis gibi kalemler için ayrıca 50 ile 100 bin TL arasında ücretler ödüyor. Bu ödemeye ayrıca, “Genel Gider” kalemi diye bir kalem de eklendi. Okuldaki etkinlikler için de artık velilerden ekstra ücret talep ediliyor. Paraları ödemek istemeyen birinci sınıflar kaydedilmezken, ara sınıflar kayıtlarını sildirmeye zorlanıyor.

KUZU ÇEVİRME Mİ YEDİRiYORSUNUZ?

Hisar Okulları'nda 4-5 yaş anaokulu ücreti 380 bin 689 TL. Bu paraya 40 bin 824 TL yemek ücreti de ekleniyor. Ara tatiller ve yarıyıl tatili çıktığında okullar en fazla 150 gün açık kalıyor. Bu okulda öğrencinin günlük yemek ücreti 272 TL'yi buluyor. İlkokul 1. sınıf kaydı ise yemek+ servis+kitap parası hariç 355 bin TL.

YABANCI OKULLAR UÇTU

Türkiye'deki en pahalı okulların başında gelen Amerikan Robert Kolej'de 7 gün yatılı eğitim almanın bedeli hazırlık sınıfında peşin 631 bin 500 TL, taksitli 677 bin 500 TL oldu. Paranın, 127 bin 100 TL'si yurt ücreti. Lisede, 5 yıl boyunca tek kuruş zam yapılmasa da velisi, kitap+yemek parası hariç asgari 3 milyon 387 bin TL ödeyecek.

ANAOKULU 419 BiN TL

Koç Lisesi ücretleri bu yıl yüzde 100 zamlandı. Anaokulu ücreti, yemek+kitap+servis ve diğer giderler hariç 204 bin TL'den, 419 bin TL'ye çıktı. Okullar 10 ay açık olduğu için anaokulu ücreti aylık 41 bin TL yani asgari ücretin 5,46 katını buldu. İlkokul 1. sınıf ücreti 336 bin TL, lise hazırlık 448 bin TL. Okulun 7 gün yurt ücreti 229 bin TL ve okulun 10 ay açık olduğu değerlendirildiğinde aylık yurt ücreti 22.9 bin TL'ye çıktı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

ÇOCUĞUNU ÖZEL OKULA KAYDETTiREN VELi YANDI!

“Bakanlık, son yönetmelik değişikliğiyle ‘velileri koruyor' gibi görünse de, aslında özel okulların taleplerini yerine getirdi. Ücret zamları ÜFE dahil yine tavandan hesaplanacak. Özel okulların siparişiyle hazırlanan bu yönetmelik, hiçbir şartta özel okul velisinin sıkıntısını çözmedi. Çocuğunu, özel okula kaydettiren veliler yandı. On binlerce veli de çocuğunu, özelden devlet okuluna aldı.”

“ÜCRETLER ANORMAL ARTTI”

“Öğrenim ücreti ekstra giderlerle yılda yarım milyona dayandı. Okullar zamlarda TÜFE sınırına gelinince, ‘Yeterince para kazanamadıkları' gerekçesiyle bu kez, yemek+kitap+servis ücretlerini anormal arttırdı. Bununla yetinmeyip, “Genel gider” adı altında yeni kalemler uydurdular. Yönetmeliğe aykırı, her veliden asgari 10 bin TL daha alınıyor. İlk kayıtta veli ödemeye mecbur tutuluyor. Ara sınıflarda da, bu tür paraları ödemeyen velinin çocuğunun kaydı yenilenmiyor.”

“ÇOCUĞUNUZ KAYDEDİLMİYOR”

“Yönetmelikte zorunlu olmamasına rağmen eğer veli yemek almazsa özel okullar çocuğun kaydını almıyor. Kitap ücretleri, 20 bin ile 30 bin TL'ye çıktı. Yemek ücretleri 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Servis ücretleri, UKOME'nin belirlediği ücretin 3-4 katı oldu. Öğrenim ücreti 150 bin TL olan bir okul, bu dolambaçlı yollarla velileri ekstradan 80-100 bin lira daha ödemeye zorluyor.”

1 SORU-1 CEVAP

MEB Özel Okullar Yönetmeliği'nde neler değişti?

■ Yıllık, TEFE+ÜFE ortalamasının yüzde 5'inden fazla zam yapılamaz.

■ Kayıt ve nakilde, zeka testi sonucuna göre öğrenci seçilemez.

■ Özel okullar, yarım gün değil tam gün eğitim-öğretim yapacak.

■ YKS, LYS hazırlığı için özel kurslar, ders saatinde öğrenci almayacak.