MSÜ geç başvuru: MSÜ geç başvuru sınav ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesi altında eğitim almak isteyenlerin katılacağı MSÜ sınavı için geç başvuru günü geldi. MSÜ geç başvuru işlemleri 1 Mart ile 6 Mart tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek, adaylar sınav ücreti olarak 130 TL yatıracak.

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Geçtiğimiz haftalarda sona erken MSÜ sınavı başvuruları için geç başvuru işlemleri bu hafta yapılacak. Üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen adayların MSÜ sınavına katılması gerekiyor.

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2023 yılında 2 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav başvuru ücreti 2023 yılı için 130 TL olarak belirlendi.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2023-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından uygulanacak olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2023-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekecek.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.