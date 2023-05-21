MSÜ tercih nasıl yapılır, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Askeri öğrenci adaylarının 2023 MSÜ tercih işlemleri başladı. 2023 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs tarihine kadar yapabilecek.

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Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarının tercihleri Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi, tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 25 Mayıs tarihine kadar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

MSÜ TERCİH SAYFASI

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar).

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.