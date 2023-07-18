ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 103. ÖGG sınav sonuçları bekleniyor…
ÖGG sonuçları 18 Temmuz günü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak . Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sayfası üzerinden sorgulanabilecek.
ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren EGM adresine giriş yaparak TC kimlik numarası aracılığı ile öğrenebilecek. 19 Temmuz – 21 Temmuz tarihlerinde adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde erişime açılacak.
https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.