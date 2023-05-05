Öğrenciler ucuz işçi, okullar fabrika oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, meslek liselerini çocuk işçi pazarı ve fabrikaya çevirdiğini söyleyen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Meslek liseleri memleket meselesi değil, patronların ucuz iş gücü meselesidir” dedi.

Sultan UÇAR

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Türkiye'de mesleki eğitimdeki öğrencilere ödenen asgari ücretin yarısı 4 bin 250 TL'nin yarısını bile patronların devlete ödettirdiğini söyleyen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, mesleki eğitimdeki çarpıklıkları Sözcü'ye anlattı.

ZORLA ÇALIŞTIRIYORLAR

“İktidar, öğrenci ve öğretmenleri ucuz işçi görüp, okulları fabrikaya çevirdi” diyen Özbay, “MESEM ve meslek liseleri aracılığıyla, mesleki eğitimi bizzat MEB'in kendisi bozdu. Meslek lisesi öğrencileri ucuz iş gücü, öğretmenler ustabaşı görülüp, piyasa talebine göre zorla çalıştırılıyor. Öğrenciler ucuz işçi görülüp, okullar fabrikaya çevrildi” dedi. Başkan Kadem Özbay şöyle konuştu:

“AKP, cumhuriyetin en önemli kazanımı, yoksulların çocuklarının eğitimle kalkınma, umudunu çaldı. Atatürk'ün, ‘Kimsesizlerin kimsesi' dediği cumhuriyet tarihinde, yoksul çocuklar hiç bu dönem kadar kimsesiz ve çaresiz olmadı. Toplumsal sınıf farkını eğitimle ortadan kaldırmak yerine, toplumun çok büyük bir kesimine bu eğitimle, ‘Fakirsin sen, fakir kal' denildi.”

TEMİZLİK YAPTIRILIYOR

“Pandemide maske, depremde çadır, mobilya üretmek için seferber edilen meslek liseleri, MEB'in kara deliklerini kapatıyor. Meslek lisesinde, mesleki eğitim yok. Öğretmen ve öğrenciler, yemek malzemesi taşıyıp, yıkayıp, paketleyip, pişirip, bulaşık yıkıyor. Öğrencilere, kasiyer, komi, garsonluk, temizlikçilik, tezgahtarlık yaptırılarak, diploma veriliyor.”

PATRONLAR MUTLU

“Bu ağır çalışmaya karşılık üstelik, asgari ücretin yarısı 4 bin 250 lira olan maaşın yarısı, 2 bin 125 lirayı devlet karşılıyor. Bu sistem, patronlara asgari ücretin yüzde 50'sinin yüzde 50'si düşük rakama ucuz iş gücü sağlıyor. Meslek liseleri bir memleket meselesi değil, patronların ucuz iş gücü meselesidir.”

Patates soğan soyana diploma

“Örneğin; meslek lisesi gıda bölümündeki öğrenciye, dünya mutfağı öğretilmiyor. Öğrencileri soğan, patates soydurarak, mezun ediyorlar. Bakan da okulları, ‘Zorunlu imalathane' görüyor. Seçim öncesi müjde gibi sunulan ücretsiz yemekleri de, meslek liselerine zorla yaptırıyorlar. Öğrencileri işçi, öğretmenleri ustabaşı gibi görüyorlar.”

MEB'in hedefi: 3.5 milyar lira gelir!

MEB; meslek liselerinden 2023 yılı ilk 3 ayında 932 milyon lira kazandı. Öğrencilere gelirden 48 milyon lira pay düştü. Yıl sonuna kadar, 3.5 milyar lira gelir hedeflendi.

KADEM ÖZBAY KİMDİR?

1981, Giresun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu ve Giresun'da tamamladı. KTÜ Matematik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. İlk atamasının yapıldığı Bingöl'de 4.5 yıl görev yapıp, Denizli'ye atandı. Halen, Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı. Eczacı Ayşegül Tokay Özbay'la evli olup, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Deniz Karan Özbay'ın babası.