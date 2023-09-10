Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil ne zaman?

Okullar yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte ders başı yapmaya başlıyor. MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan takvime göre okullar ne zaman kapanacak belli oldu. Birinci ara tatil 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak, yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayacak.

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Okullar bu hafta itibariyle yeni öğrenim yılı için kapılarını açıyor. Okullarda derslere başlayan öğrencilerin merak ettiği konuların başında “okullar ne zaman kapanacak” geliyor. İlk ara tatil, MEB tarafında yayınlanan takvimde yer alıyor. Bu yıl iki kez uygulanacak olan ara tatil ile öğrenciler 9 günlük tatil yapma fırsatı elde edecek. Yaklaşık iki ay sonrasında ise 15 günlük sömestr tatili başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023’te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.