PMYO sonuçları açıklandı! Polis Akademisi PMYO giriş sınavı sonuçları e-Devlet sayfasında…

PMYO giriş sınavı sonuçları Polis Akademisi resmi sitesinde açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO bünyesinde öğrenim görmesi için 2 bin erkek öğrenci, 500 kız öğrenci alınacak. PMYO giriş sınavı sonuçları e Devlet sayfası aracılığıyla sorgulanabiliyor.

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023 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

PMYO sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr/ sayfa üzerinden e-Devlet ekranında sorgulanıyor. Adaylar sonuçları e-Devlet ekranına TC kimlik no ve şifre bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

PMYO GİRİŞ SINAVI ARDINDAN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

PMYO tarafından giriş sınavına katılan ancak asker yükümlülüğünü yerine getirenler için duyuru yayınlandı.

“7179 Sayılı Askeralma Kanununun 11. maddesi gereği, askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken Polis Eğitim ve Öğretim kurumlarına giriş sınavlarını kazanan adayların, tabi oldukları askerlik hizmet süresini tamamlamadan geçici terhis işlemlerinin yapılması mümkün olmamaktadır.

Bu kapsamda, 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, intibak eğitiminin başlayacağı 21 Eylül 2023 tarihi itibarıyla, 7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er) adayların ekteki dilekçeyi eksiksiz şekilde doldurarak 21 Eylül 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar askerlik yaptığı birimden planlandıkları Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine üst yazı aracılığıyla (Muhtemel terhis tarihleri üst yazıda belirtilecektir.) göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeyi gönderen adayların PMYO Müdürlüklerine planlamaları, aynı şartları haiz bir sonraki PMYO eğitim programına terhislerine müteakip yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında dilekçe göndermeyen adaylar, adaylık haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Adayların bundan sonraki duyuruları www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.”