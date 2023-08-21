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Sınavsız ikinci üniversite: AÖF, AUZEF, ATA AÖF bölümleri ve ücretleri…

Sınavsız ikinci üniversite için kayıt tarihleri geçtiğimiz günlerde belirlendi. Sınavsız ikinci üniversite için AÖF kayıtları 21 Ağustos 2023 ile 16 Ekim 2023 arasında, ATA AÖF ön kayıtları 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında, AUZEF için 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak. AÖF, AUZEF, ATA AÖF ücretleri bölümüne göre değişirken bin liradan başlıyor.

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Sınavsız ikinci üniversite: AÖF, AUZEF, ATA AÖF bölümleri ve ücretleri…

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF için sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı, kayıt yaptırmak isteyen üniversite mezunları diledikleri programı seçerek öğrenim görebiliyor. Sınavı ikinci üniversite için kayıtlar Ekim ayına kadar devam edecek.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ, BÖLÜMLERİ

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

NoProgramMateryal Ücreti (TL)
1Acil Durum ve Afet Yönetimi1.570
2Aşçılık1.270
3Bankacılık ve Sigortacılık1.180
4Bilgisayar Programcılığı1.270
5Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1.180
6Coğrafi Bilgi Sistemleri1.270
7Çağrı Merkezi Hizmetleri1.180
8Çocuk Gelişimi1.270
9Dış Ticaret1.180
10Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı1.570
11Emlak Yönetimi1.180
12Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon1.570
13Ev İdaresi1.180
14Fotoğrafçılık ve Kameramanlık1.270
15Halkla İlişkiler ve Tanıtım1.180
16İlahiyat1.180
17İlahiyat (Arapça)*2.080
18İnsan Kaynakları Yönetimi1.180
19İşletme Yönetimi1.180
20İş Sağlığı ve Güvenliği1.270
21Kültürel Miras ve Turizm1.180
22Laborant ve Veteriner Sağlık1.570
23Lojistik1.180
24Marka İletişimi1.270
25Medya ve İletişim1.270
26Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası1.180
27Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1.180
28Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi1.180
29Radyo ve Televizyon Programcılığı1.270
30Sağlık Kurumları İşletmeciliği1.270
31Sosyal Hizmetler1.180
32Sosyal Medya Yöneticiliği1.180
33Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği1.180
34Spor Yönetimi1.180
35Tarım Teknolojisi1.270
36Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1.180
37Turizm ve Otel İşletmeciliği1.930
38Turizm ve Seyahat Hizmetleri1.930
39Yaşlı Bakımı1.270
40Yerel Yönetimler1.180
41Web Tasarımı ve Kodlama1.270

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

NoProgramMateryal Ücreti (TL)
1Felsefe1.180
2Görsel İletişim Tasarımı1.750
3Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1.180
4Sağlık Yönetimi1.180
5Sosyal Hizmet1.750
6Sosyoloji1.180
7Tarih1.180
8Türk Dili ve Edebiyatı1.180
9Yönetim Bilişim Sistemleri1.180

İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

NoProgramMateryal Ücreti (TL)
1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1.180
2İktisat1.180
3İktisat (İngilizce) *2.080
4Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1.180
5Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) *2.080
6Maliye1.180
7Uluslararası İlişkiler1.180
8Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *2.080

İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

NoProgramMateryal Ücreti (TL)
1Havacılık Yönetimi1.180
2İşletme1.180
3İşletme (İngilizce) *2.080
4Uluslararası Ticaret ve Lojistik1.180
5Turizm İşletmeciliği1.180

* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺2.080 dir. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺1.135 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺945 fark oluşturulacaktır.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE AUZEF BÖLÜMLERİ VE ÜCRETLERİ

LisansMateryal Ücreti (Yarıyıllık)
Coğrafya1400 TL
Çocuk Gelişimi1600 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri1400 TL
Felsefe1400 TL
İktisat1400 TL
İnsan Kaynakları Yönetimi1400 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği1400 TL
İşletme1400 TL
Rekreasyon1400 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1400 TL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1400 TL
Sosyoloji1400 TL
Tarih1400 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik1400 TL
Yönetim Bilişim Sistemleri1600 TL
Ön Lisans ProgramıMateryal Ücreti (Yarıyıllık)
Adalet1400 TL
Bilgisayar Programcılığı1600 TL
Çocuk Gelişimi1600 TL
E-Ticaret ve Pazarlama1600 TL
Grafik Tasarımı1600 TL
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği1400 TL
İlahiyat1600 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği1400 TL
Kültürel Miras ve Turizm1000 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık1400 TL
Marka İletişimi1400 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği1400 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi1400 TL
Sosyal Hizmetler1600 TL
Perakende Satış Yönetimi1400 TL
Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1400 TL
Yaşlı Bakımı1000 TL
Web Tasarım ve Kodlama1600 TL
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
(AÇIK ÖĞRETİM – DGS)		Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi2200 TL
Hemşirelik2200 TL
Sağlık Yönetimi2200 TL
Sosyal Hizmet2200 TL

ATA AÖF BÖLÜMLERİ VE ÜCRETLERİ

Ön Lisans ProgramıMateryal Ücreti (TL/Yarıyıl)Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Acil Durum ve Afet Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Adalet1450.00 ₺86.00 ₺
Bankacılık ve Sigortacılık1450.00 ₺86.00 ₺
Bilgi Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Bilgisayar Programcılığı1450.00 ₺86.00 ₺
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1450.00 ₺86.00 ₺
Çağrı Merkezi Hizmetleri1450.00 ₺86.00 ₺
Çocuk Gelişimi1450.00 ₺86.00 ₺
Dış Ticaret1450.00 ₺86.00 ₺
Emlak Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık1450.00 ₺86.00 ₺
Halka İlişkiler ve Tanıtım1450.00 ₺86.00 ₺
İslami İlimler (İlahiyat)1450.00 ₺86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği1450.00 ₺86.00 ₺
İşletme Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Laborant ve Veteriner Sağlık1450.00 ₺86.00 ₺
Lojistik1450.00 ₺86.00 ₺
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1450.00 ₺86.00 ₺
Özel Güvenlik ve Koruma1450.00 ₺86.00 ₺
Radyo ve Televizyon Programcılığı1450.00 ₺86.00 ₺
Reklamcılık1450.00 ₺86.00 ₺
Sağlık Kurumları İşletmeciliği1450.00 ₺86.00 ₺
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği1450.00 ₺86.00 ₺
Sosyal Hizmetler1450.00 ₺86.00 ₺
Spor Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1450.00 ₺86.00 ₺
Turizm ve Otel İşletmeciliği1450.00 ₺86.00 ₺
Turizm ve Seyahat Hizmetleri1450.00 ₺86.00 ₺
Web Tasarımı ve Kodlama1450.00 ₺86.00 ₺
Yeni Medya ve Gazetecilik1450.00 ₺86.00 ₺
Yerel Yönetimler1450.00 ₺86.00 ₺
Lisans ProgramıMateryal Ücreti (TL/Yarıyıl)Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Çocuk Gelişimi2350.00 ₺86.00 ₺
Egzersiz ve Spor Bilimleri1450.00 ₺86.00 ₺
Grafik Sanatlar1950.00 ₺86.00 ₺
Halkla İlişkiler ve Tanıtım1450.00 ₺86.00 ₺
İşletme1450.00 ₺86.00 ₺
Kamu Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Reklamcılık1450.00 ₺86.00 ₺
Rekreasyon1450.00 ₺86.00 ₺
Sağlık Yönetimi1450.00 ₺86.00 ₺
Sosyal Hizmet2350.00 ₺86.00 ₺
Sosyoloji1450.00 ₺86.00 ₺
Tarih1450.00 ₺86.00 ₺
Tekstil ve Moda Tasarımı2350.00 ₺86.00 ₺
Lisans Tamamlama ProgramıMateryal Ücreti (TL/Yarıyıl)Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi2350.00 ₺86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği2350.00 ₺86.00 ₺
Sağlık Yönetimi2350.00 ₺86.00 ₺
Sosyal Hizmet2350.00 ₺86.00 ₺
Lisans Tamamlama ProgramıMateryal Ücreti (TL/Yarıyıl)Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Ebelik (EBİTAM)1950.00 ₺1368.00 ₺
Hemşirelik (HELİTAM)1950.00 ₺1368.00 ₺
İlahiyat (İLİTAM)1450.00 ₺1368.00 ₺
Perfüzyon (PELİTAM)1950.00 ₺1368.00 ₺

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 Pazartesi ile 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.

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