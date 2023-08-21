Sınavsız ikinci üniversite: AÖF, AUZEF, ATA AÖF bölümleri ve ücretleri…
Sınavsız ikinci üniversite için kayıt tarihleri geçtiğimiz günlerde belirlendi. Sınavsız ikinci üniversite için AÖF kayıtları 21 Ağustos 2023 ile 16 Ekim 2023 arasında, ATA AÖF ön kayıtları 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında, AUZEF için 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak. AÖF, AUZEF, ATA AÖF ücretleri bölümüne göre değişirken bin liradan başlıyor.
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AÖF, AUZEF ve ATA AÖF için sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı, kayıt yaptırmak isteyen üniversite mezunları diledikleri programı seçerek öğrenim görebiliyor. Sınavı ikinci üniversite için kayıtlar Ekim ayına kadar devam edecek.
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ, BÖLÜMLERİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
No
Program
Materyal Ücreti (TL)
1
Acil Durum ve Afet Yönetimi
1.570
2
Aşçılık
1.270
3
Bankacılık ve Sigortacılık
1.180
4
Bilgisayar Programcılığı
1.270
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
1.180
6
Coğrafi Bilgi Sistemleri
1.270
7
Çağrı Merkezi Hizmetleri
1.180
8
Çocuk Gelişimi
1.270
9
Dış Ticaret
1.180
10
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
1.570
11
Emlak Yönetimi
1.180
12
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
1.570
13
Ev İdaresi
1.180
14
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
1.270
15
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
1.180
16
İlahiyat
1.180
17
İlahiyat (Arapça)*
2.080
18
İnsan Kaynakları Yönetimi
1.180
19
İşletme Yönetimi
1.180
20
İş Sağlığı ve Güvenliği
1.270
21
Kültürel Miras ve Turizm
1.180
22
Laborant ve Veteriner Sağlık
1.570
23
Lojistik
1.180
24
Marka İletişimi
1.270
25
Medya ve İletişim
1.270
26
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
1.180
27
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1.180
28
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
1.180
29
Radyo ve Televizyon Programcılığı
1.270
30
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
1.270
31
Sosyal Hizmetler
1.180
32
Sosyal Medya Yöneticiliği
1.180
33
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
1.180
34
Spor Yönetimi
1.180
35
Tarım Teknolojisi
1.270
36
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
1.180
37
Turizm ve Otel İşletmeciliği
1.930
38
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
1.930
39
Yaşlı Bakımı
1.270
40
Yerel Yönetimler
1.180
41
Web Tasarımı ve Kodlama
1.270
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No
Program
Materyal Ücreti (TL)
1
Felsefe
1.180
2
Görsel İletişim Tasarımı
1.750
3
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1.180
4
Sağlık Yönetimi
1.180
5
Sosyal Hizmet
1.750
6
Sosyoloji
1.180
7
Tarih
1.180
8
Türk Dili ve Edebiyatı
1.180
9
Yönetim Bilişim Sistemleri
1.180
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No
Program
Materyal Ücreti (TL)
1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1.180
2
İktisat
1.180
3
İktisat (İngilizce) *
2.080
4
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
1.180
5
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) *
2.080
6
Maliye
1.180
7
Uluslararası İlişkiler
1.180
8
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *
2.080
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No
Program
Materyal Ücreti (TL)
1
Havacılık Yönetimi
1.180
2
İşletme
1.180
3
İşletme (İngilizce) *
2.080
4
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
1.180
5
Turizm İşletmeciliği
1.180
* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺2.080 dir. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺1.135 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺945 fark oluşturulacaktır.