Okulları karıştırınca YKS’ye giremedi

Adana'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye gireceği okulu karıştıran öğrenci, başka okula gidince sınava giremedi. Sınav giriş kağıdını yırtıp tepki gösteren öğrenci, Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) bugün tüm Türkiye’de 10.15 itibariyle başladı.

Sınava girecek adaylar, saat 10.00’a kadar binalara giriş yapabildi. Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişerek içeriye girdi. 10.00’dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı.

“BÖYLE SİSTEM OLMAZ OLSUN”

Adananın Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokuluna gelen bir öğrenci, yanlış okula geldiğini fark etti. Sınava gireceği okulun Yüreğir ilçesinde olduğunu öğrenen genç, duruma tepki gösterdi.

Kendisini teselli etmek isteyenlere, “Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler. Kabasakalda oturuyorum. Yüreğirdeki okula vermişler. Böyle sistem olmaz olsun” diyerek sınav giriş kağıdını yırtıp oradan uzaklaştı. (DHA)