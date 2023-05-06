Sözleşmeli öğretmenlik tercih son günü: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için atama bekleyenler 2-6 Mayıs tarihleri arasında tercih başvurusunu gerçekleştiriyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün sona ermesinin ardından atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi" e devlet ekranı aracılığıyla alınıyor.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu e Devlet üzerinden devam ediyor. Atama tercihlerinin tamamlanmasının ardından yüzbinlerce öğretmen adayının beklediği atama sonuçları açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri tercihleri e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar e Devlet üzerinden “Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi” paneline giriş yaparak tercihlerini sıralayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.