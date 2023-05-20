TÜİK’in mutluluk oyunu

Türkiye’de her 100 gençten 52’sinin mutsuz olduğu, verilerle oynanarak gizlendi. TÜİK’e göre gençlerin yüzde 84.8’i mutluymuş! Oysa 15-24 yaş arası 100 gençten 24.2’si yani her 4 gençten biri ne okuyor, ne de çalışıyor.

Sultan UÇAR

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Türkiye'nin 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusunun, yüzde 15.2'si yani 12 milyon 949 bin 817'si genç nüfustan oluşuyor. TÜİK İstatistiklerle Gençlik verilerini önceki gün açıkladı. Verilere göre; 18-24 yaş arasında işsizlik yüzde 3.2 oranında azalarak, 3 milyon 582 bin kişiyle, yüzde 19.4 oranına düştü. 18-24 yaş arası genç nüfus ile TÜİK verileri orantılandığında dahi işsiz genç nüfus sayısı 2 milyon 512 bin 264 olması gerekir. TÜİK'in verilerinde işsizlik hanesi içine yazarak gizlediği görülen 1 milyon kayıp genç nerede? TÜİK araştırmasının en dikkat çeken bölümü, ‘Mutluluk' oldu. Türkiye'deki 18-24 yaş arası gençlerin, yüzde 84.3'ü mutlu veya orta seviyede mutlu çıkarken, sadece yüzde 15.7'si mutsuzmuş!

VERİLER ÇELİŞKİLİ

Hatta gençlerin geçen yıl yüzde 83.5 olan mutluluk oranı bu yıl yüzde 84.8'e yükselmiş. Yaşam Memnuniyeti Anketi bölümünde ise 18-24 yaş arası kadın-erkek tüm gençlerin yüzde 47.9'u hayatından memnun görünüyor. Gençlerin, yüzde 52.1'inin hayatından memnun olmadığı verisi ise rapora alınmadı.

BİRAZ MUTLULUK NE?

TÜİK bunu nasıl yaptı? 18-24 yaş arası erkeklerde kendisini ‘mutlu' hissedenlerin oranını yüzde 44.1, ‘Biraz mutlu' hissedenlerin oranını ise yüzde 37.2 olarak açıkladı. Aynı yaştaki kadınların ise yüzde 51.9'u kendisini mutlu hissederken, yüzde 35.6'sı orta seviyede mutlu hissediyormuş. Böylece, erkeklerde mutsuzluk oranı yüzde 18.7 ve kadınlarda 12.5'e kadar indi. ‘Mutluluk' ve ‘Biraz mutluluk' verilerini birleştirerek mutlu genç sayısını arttıran TÜİK, ‘Mutsuzluk' kavramını sorsa da, ‘Biraz mutsuzluk' kavramını sormayarak, mutsuz genç verilerini gizledi.

TÜİK Başkanı kimdir:

Erhan Çetinkaya, 1981 Malatya doğumlu. Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği mezunu. ABD'de Duke Üniversitesi'nde yüksek lisans ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans doktorası yaptı. 2 yılı aşkın BDDK Başkan Yardımcılığı yaptı. Geçtiğimiz Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TÜİK Başkanı olarak atandı. AKP'li eski bir belediye başkanının damadı olduğu biliniyor.

Doğu'da her 100 gençten 58.5'i işsiz

Genç nüfusun istihdama en fazla katıl­dığı iller yüzde 58.7 ile Tekirdağ, Kırk­lareli ve Edirne. En düşük istihdam ise yüzde 41.5 oranıyla Mardin, Batman, Şırnak'ta oldu. Türkiye'de istihdamda görülen gençlerin yüzde 53.5'i hizmet sektörü, yüzde 6'sı inşaatta çalışıyor.

Hakkari birinci, Muğla sonuncu!

Hakkari yüzde 22 oranıyla nüfu­su en genç il oldu. Hakkari'yi yüzde 21.7'yle Şırnak ve yüzde 21.1'le Siirt izledi. Nüfusu en yaşlı iller ise Muğla, Balıkesir, Ordu.

Genç kadınlar evde oturuyor

Kadınlarda üniversite okuma oranı yüzde 48.5'den yüzde 49.2'ye çıktı. 18-24 yaş arası, ne eğitimde ne istihdamda olan kadın oranı ise yüzde 24.2'den yüzde 32.3'e yükseldi.

Erkekler, üniversite okumaktan vazgeçti

Türkiye'de önceki yıl yüzde 44.4 olan kadın-erkek yükseköğretim net okullaşma oranı, son verilerde sadece 0.3 artışla yüzde 44.7 oldu. Erkeklerde yüzde 40.5 olan üniversite okuma oranı yüzde 40.2'ye düştü.