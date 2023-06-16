Üniversite sınavı mezuna kaldı

Yükseköğretime Kabul Sınavı’na (YKS) yarın 3 milyon 427 bin 566 aday girecek. Adayların 2 milyon 546 bin 159’unu eski mezunlar, 881 bin 407’sini ise 12’nci sınıf öğrencileri oluşturuyor.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TYT ve AYT'de barajların kaldırılmasıyla, aday sayısı bu yıl 3 milyon 427 bin 566'ya çıktı. 2023 YKS'de yaşları 15 ile 89 arası değişen 3.4 milyon aday yarışacak. Adayların yaş ortalaması 18-22 arasında yoğunlaştı. 50 yaş üstü 29 bin 650 kişi de sınava girecek.

429 BİN ADAY GİRMEDİ

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 3 milyon 527 bin 466, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 2 milyon 573 bin 156 aday var. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) geçen yıl 168 bin 430 olan aday sayısı bu yıl 2 kat artışla 338 bin 14'e çıktı. Adaylardan 316 bin 572'si İngilizce, 13 bin 774'ü Arapça, 4 bin 705'i Almanca, 1745'i Fransızca, 1218'i Rusça dillerinde yarışacak. 2022 TYT'ye başvuran 226 bin 31 ve AYT'ye başvuran 203 bin 788 kişi dahil 429 bin 819 aday son anda sınava girmemişti.

ARAPÇA TALEBİ ARTTI

YDT başvuruları ilk kez bu yıl yüzde 100 yükseldi. Aday sayısı; İngilizce yüzde 101, Arapça yüzde 131, Almanca yüzde 50, Fransızca yüzde 60, Rusça yüzde 70 oranında arttı. Geçen yıl Arapça'dan sınava 5 bin 960 aday başvururken, bu yıl yüzde 131 artışla 13 bin 774'e çıktı. En çok artış Arapça'da oldu. Sığınmacılar değil İHL sayısındaki artış Arapça'ya ilgiyi arttırdı. TC vatandaşı ve KKTC uyruklu olmayan sığınmacılar YKS'ye giremiyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “SORULAR KOLAY GELEBİLİR”

“Adaylar, özellikle TYT'de zamana dikkat edin. Uzun işlem gerektiren sorular ile paragraflardan korkmayın. Zorunlu olmasa da LGS ile YKS, zorluk derecesi birbirine benzer. Bu yıl öyle olursa 2023 LGS gibi matematik yerine Türkçe'nin belirleyiciliği artar. YKS'de 3 milyon 527 bin 466 rekor artışta, deprem bölgesindeki 1 milyon 27 bin 209 adaydan sınav ücreti alınmaması etkili oldu. Müfredat daraltması yani ikinci dönemden soru çıkmayacak olması da, sorularının kolay olma olasılığını arttırdı. Sınavda kolay sorular öğrencilere iyi gelse de, yerleştirmede öğrenci aleyhinedir. Sıralamalar geriler, ortalarda adaylar yığılır.”

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk: “MATEMATİK DOĞRU SAYISI ARTAR”

“AYT'de matematikte müfredat daraldığı için ikinci dönem konuları olan limit, türev ve integral soruları olmayacak. Bu nedenle, AYT matematikte doğru yapılma oranında artış bekliyoruz. 2022'de 40 soruda 8.1 olan matematik doğru ortalaması bu yıl artacaktır. Öğrenci lehine gibi görünse de, ortalamalar yükselince, doğruların puan değeri düşer. Adaylar, yüksek sayıda net çıkarsalar da, yerleştirme istedikleri sıralama olmayabilir. ÖSYM, son yıllarda okuduğunu anlama, kelime dağarcığını ölçme gibi yüksek kaliteli sorular soruyor. Türkçe, bu yıl belirleyici olabilir.”

MESLEK LİSELİLER ÜNİVERSİTE YERİNE İŞE GİTMEYİ SEÇTİ

– 2023 YKS'ye girecek adaylarının okul türlerine göre sayısı şöyle:

– Anadolu Lisesi mezunları yüzde 14 artışla 1 milyon 150 bin 464'e çıktı.

– Fen Lisesi mezunları yüzde 13 artış la, bu yıl 94 bin 806'ya yükseldi.

– Meslek lisesi mezunları yüzde 3 düşüşle, 815 bin 896'ya geriledi.

– En büyük artış oranı yüzde 29 ile genel liselerde olup, 376 bin 602'ye çıktı.

– İHL'ler geçen yıla göre 19 bin 874 kişi yani yüzde 8 artışla, 265 bin 855 oldu.

SINAV YERİNİZE ÖNCEDEN BAKIN!

İsimleri aynı olup, aynı ilçede olan okullar nedeniyle geçen yıl adaylar sınavı kaçırdı. Esenler Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu ve Esenler Türk İsveç Ortaokulu ile Bağcılar Türk İsveç İlkokulu'nu sınav yerine önceden bakmayan adaylar karıştırdı. Üç okul arasında 10 km'yi aşan mesafe var.

SINAV SAATLERİ

TYT: 17 Haziran Cumartesi saat 10:15

AYT: 18 Haziran Pazar saat 10:15

YDT: 18 Haziran Pazar saat 15: 45