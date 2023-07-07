Üniversitelilere af çıktı

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlayamayarak başarısız oldukları derseler için de sınav hakkından yararlanabilecek" denildi.

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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

Buna göre, ön lisans ve lisans düzeyindeki 4, 5 ve 6 yıllık tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.

SINAV YAPILACAK

Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibarıyla uygulamayla değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.

Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

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