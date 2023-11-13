Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sınav nasıl yapılacak?

Uzman öğretmenlik 19 Kasım 2023 Pazar günü 10.00 - 13.00 saatleri arasında online olarak yapılacak. Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023 Cuma günü tarihinde duyurulacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

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Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri sınav 19 Kasım’da yapılacak. Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE OLACAK

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023’te Türkiye saati ile 10.00 – 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Takvime göre uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 25 Eylül-04 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları elektronik ortamda https://mebbis.meb.gov.tr üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, “https://mebbis.meb.gov.tr” adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim’de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınav için başvuru ücreti, 530 lira olacak.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023’te yapılacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.