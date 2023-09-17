YKS ek tercih için son gün… YKS ek tercih ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercihleri için son gün bugün. Adaylar, 17 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden tercihlerini yapabilecek. Henüz bir bölüme yerleştirilemeyen adaylar 163 bine yakın kontenjan için YKS ek tercih yapabilecek olup, 50 lira başvuru ücreti yatıracak.

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YKS’ye girmiş ve yerleştirme puanları hesaplanmış olan ancak bir yere yerleştirilememiş üniversite öğrencisi adaylarına bir şans daha niteliği tanıyan ek tercih geçtiğimiz günlerde kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başladı. Beş gün süren ek tercih süreci bu gece itibariyle sona erecek.

YKS EK TERCİH BAŞLADI

YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercih başvuru işlemleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında, yayınlanan ek tercih kılavuzuna göre yapılacak.

ADAYLAR 163 BİN KİŞİLİK KONTENJAN İÇİN TERCİH YAPABİLECEK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için ek yerleştirme sürecinde, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler için ayrılan kontenjanlar da dahil 163 bine yakın kontenjan için tercihte bulunabilecek.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için tarih bilgisi paylaşmadı ancak geçtiğimiz senelerde sonuçlar 1 hafta içerisinde erişime açıldı.

YKS ek tercih sonuçlarının 22 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.