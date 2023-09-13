YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 13 Eylül Çarşamba günü açıklandı. 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenilebiliyor.
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları erişime açıldı. ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceğini duyurdu.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
2023 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 15-21 Eylül 2023 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.