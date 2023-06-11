YKS ne zaman, ayın kaçında? YKS öncesi stres yönetimi tüyoları

Üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca genç YKS için hazırlıklarında sona geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Uzmanlar sınavdan önce kaygılarının önüne geçebilmek için YKS öncesi stres yönetimi tüyoları verdi.

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YKS için geri sayım başladı. Öğrenciler, TYT ve AYT için konu tekrarlarına devam ederken, YDT için ise yabancı dil bilgilerini pekiştirme çalışmalarına ağırlık veriyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS STRES YÖNETİMİ İÇİN TÜYOLAR

Stres yönetiminin sınav öncesi ve sınav anında önemli olduğunu vurgulayan Klinik Psikolog İrem Yavuz şöyle cevapladı: Aslında yönetmeliyiz çünkü baktığımız zaman stres çok doğal ve normaldir. Kişiyi canlı tutan ve güdüleyen en önemli şeylerden biri stres faktörüdür fakat her şeyde olduğu gibi stres konusunda da aşırıya kaçmak işlevselliğimizi bozacağından dolayı sınav için de stresimizi, kaygımızı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor diye konuştu.

SINAV ANINA KADAR RUTİN HAYATINIZA DEVAM EDİN

Öğrenciler bazen sınav zamanı yaklaştıkça rutinlerini değiştirmekte ve daha fazla çalışmak ya da tamamen çalışmayı bırakmak gibi iki uç arasında gidip gelebilmektedir diyen Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte bilmeliyiz ki en önemli şeylerden biri sınav gününe kadar ve hatta sınav anına kadar rutinimize devam etmektir. Sona yaklaşmış olmanın verdiği haklı yorgunluk ile çalışma saatlerini biraz daha azaltmak kabul edilebilir fakat telafi amaçlı daha fazla ders çalışmaya çabalamak bizi ekstra strese sokacaktır. Bakıldığında yoğun tempo ile son 1 yıldır çalışılıyor olabilir ama aslında ilkokuldan beri hedeflediğimiz ve mutlak başarı beklediğimiz sınav bu. Aynı zamanda geleceğimizi belirlediğine inandığımız ve mutlaka başarmak zorunda hissederek kaygılandığımız sınavda bu. Sona yaklaştıkça bunları yoğun bir şekilde hissetmek oldukça normal öncelikle bunların normal olduğunu ve stresimizin haklı olduğunu kabul etmemiz gerek.

BİR SONRAKİ ADIMINIZ KENDİNİZDEN EMİN OLMAK

Klinik Psikolog İrem Yavuz, Bir sonraki adımımız ise kendimizden emin olmak olmalı, kendi çabamızı ve başarımızı yine en objektif şekilde değerlendirecek olan bizizdir. Geriye kalan kısıtlı sürede devasa değişimler yaratmanın mümkün olmadığını da kabul etmek gerek. Artık yapmamız gerekenlerin ne olduğuna değil de neler yaptık ve neler başardık kısmından bakmak süreci daha iyi yönetmemizi sağlayacaktır. Son günlerin telaşında genelde yaptığımız şey eksik kalanlar neler, neleri yetiştiremedik kaygısına düşmek oluyor halbuki bir de diğer taraftan baksak? Yetiştirebildiğimiz ve iyileştirebildiğimiz birçok şey olduğunu göreceğiz. Emin olun ki önünüzde bir 10 ay daha olsa hep eksikmiş gibi hissedeceğiniz, yetiştiremediğiniz bir şeyler var hissini yaşayacaksınız diye belirtti. En büyük motivasyonumuzda bu süreç sonunda yaşayacağımız rahatlama. Uzun bir yolun sonunda nihayet sorumluluklarınızın bittiği keyifli bir süreç sizleri bekliyor olacak. Bu süreçte zaman zaman aklımıza en kötü senaryo gelse dahi ya yapamazsam? ya mezuna kalırsam ya yetiştiremezsem bunlar henüz yaşanılmadı ve bu kötü senaryolar ile başımıza gelirse geldiğinde başa çıkacağız bilgilerini paylaştı.

SINAV ÖNCESİ STRESİNİZİ YÖNETMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

Zaman ve stres yönetiminin sınava çalışmak kadar belirleyici ve eleyici faktörlerden biri olduğunu ifade eden Klinik Psikolog İrem Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

Sınav anında ve sınava kadar stresimizi yönetmeyi de öğrenmemiz gerekmektedir. Sınavdan önce stresimizi yönetebilmek için; rutinimiz ne ise ona devam etmeliyiz. (uyku düzeni, yeme alışkanlıkları, çalışma düzeni) son günlerde kendimizi iyi hissettirecek hobilerimize de alan açmak rahatlamamızı sağlayacaktır. Beyin tanıdığı yerde kendini rahat hisseder, sınavdan önce sınav yerini görmek sınav anında daha az kaygılı hissetmenizi sağlayacaktır. DHA