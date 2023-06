YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT sınavı YKS giriş belgesi…

Türkiye'deki üniversite eğitimine girişte önemli bir rol oynar ve öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirerek üniversiteye yerleşme imkanı sağlayan YKS için beklenen hafta geldi. Üç oturumdan oluşan YKS iki gün boyunca TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı sınav ile gerçekleştirilecek. TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, YDT 18 Haziran Pazar günü saat 15.30'da yapılacak, YKS giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlandı.

YKS, Türkiye’deki lisans ve önlisans programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Üç aşamalı bir sınav sistemine dayanan YKS, iki gün boyunca yapılacak, 3 milyonu aşkın adayın katılımı sağlanacak. YKS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS’ye girecek adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS ÖNCESİ EBEVEYNLERE UYARI

Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, öğrenciler kadar ebeveynlerin de büyük oranda kaygılı olduğunu ifade eden psikolojik danışman Bahadır Recep Gündüz, Öncelikle YKSnin zekayı ölçmediğini unutmamalı ve her şartta çocuğunuzu desteklemelisiniz. Şu zamanlarda sizlerin destekleri onlar için oldukça önemli diyerek ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresinin arttığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesinden psikolojik danışman Bahadır Recep Gündüz, Çocuğunuza karşı tutumunuza ve konuşmalarınıza dikkat etmeli, süreci çocuğunuzla birlikte yönetmelisiniz ifadelerini kullandı.

KIYASLAMA YAPMAYIN

Yapılan en büyük hatalardan birinin çocukları başka çocuklarla kıyaslamak olduğunu vurgulayan Gündüz, Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamamalı, sınav sonucundan bağımsız ona her şekilde değer verdiğinizi hissettirmelisiniz. Çocuğunuzu, başarısızlık durumunda da seveceğinizi, her koşulda yanında olacağınızı belirtin. Çabasını her zaman takdir etmeye çalışın diye konuştu.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Ebeveynlerin iyi bir dinleyici olması gerektiğini söyleyen Gündüz, Çocuğunuzu destekleyin ve kaygılarını gidermeye çalışın. Kaygı bulaşıcıdır, kendi kaygınızı kontrol edemezseniz bunu çocuğunuza bulaştırabileceğinizi unutmayın. Tartışmalardan uzak kalın. Çocuğunuza öğüt vermek yerine beraber çözüm yolları arayın dedi.

HEDEFLERİNİ PLANLAMASINA YARDIMCI OLUN

Çocuklara hata yapabilme hakkı verilmeli diyen Gündüz, Çalışmalarından arta kalan zamanını dilediği gibi kullanma hakkı tanıyın. Çocuğunuzun hedeflerini kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlamasına yardımcı olun diye konuştu.

KENDİ STRESİNİZİ KONTROL EDİN

Gündüz, Çocuğunuzun kaygısını yenmesinde ona yardımcı olmak istiyorsanız, öncelikle kendi stresinizi kontrol etmelisiniz. Çocuğunuzun moralini yüksek tutacak, kendisini iyi hissettirecek aktivitelere katılmasını sağlayın diyerek sözlerini tamamladı. DHA