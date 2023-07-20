YKS sayısal Türkiye birincisi: 12 senedir düzenli olarak…

YKS sayısal Türkiye birincisi Namık Emre Acar, "12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan Namık Emre Acar, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, başarısının düzenli çalışmayla geldiğini söyledi.

AYT sayısalda birinciliği Atatürk Anadolu Lisesi’nden Mustafa Özcan ile paylaşan Namık Emre Acar, iyi sonuç alacağına inandığını ve beklentilerinin boşa çıkmadığını belirtti.

BİRİNCİLİK SÜRPRİZ OLDU

Sınav sonuçlarının açıklandığı zamana kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Acar, “Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli çalışma süreci geçirdim. ‘Son sene çalışayım, yaparım’ demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Bu soruların benzerleri direkt karşıma çıktı. Güzel oldu.” dedi.

MÜHENDİSLİK BASKIN GELİYOR

Mühendislik ve tıp fakültesi arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Acar, “Ailemle iyi bir şey bekliyorduk zaten. İyi bir sonuç geldi. Tercih konusunda mühendislik biraz daha baskın geliyor. Yine üniversitelerde gezeceğim, bakacağım ve kararımı vereceğim inşallah.” diye konuştu.

Kamu hastanesinde doktor olan baba Ahmet Kürşad Acar da çok mutlu olduğunu, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

ÇOK MUTLUYUZ

Sonuçları heyecanla beklediklerine işaret eden Acar, “Bekliyorduk, çok başarılı bir öğrenciydi. Dirayetle çalışıyorduk. İlk baştan beri böyleydi, düzenli ve disiplinliydi. Sınava kadar da gerekeni yaptı. Bir yanlışı vardı, ‘ilk 5 veya 10 olur mu’ diye düşünüyorduk ama Allah böyle takdir etti. Birincilik nasipmiş. Çok mutluyuz.” diye konuştu.

Öğretmen olan anne Songül Acar ise doğum gününde oğlunun başarısıyla mutluluğunun arttığını kaydetti. (AA)

İlginizi Çekebilir 2023 YKS sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı

İlginizi Çekebilir YKS 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

İlginizi Çekebilir ÖSYM'nin yüksek güvenlikli YKS operasyonu