YKS sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

YKS sonuçları için açıklanan tarih yaklaştı, sınava katılan milyonlarca adayın aramaları yoğunlaştı. YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. YKS'ye dair merak edilen diğer soru ise “saat kaçta açıklanacak”? ÖSYM’nin sitesinde tarih yayımlanırken, saate dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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YKS sonuçları AYT, TYT ve YDT sınavlarına katılan 3 milyonu aşkın genç tarafından bekleniyor. Sonucun açıklanmasının ardından adaylar sınav stresini geride bırakırken, tercih heyecanını yaşamaya başlayacak.

YKS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için tarih ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde 20 Temmuz 2023 Perşembe olarak açıklandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, YKS tercihleri için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2023 yılında da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

AYT TYT YDT SINAV SORULARI GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA ERİŞİME AÇILDI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), AYT TYT YDT soruları, cevap anahtarı üzerinden geçtiğimiz haftalarda açıklama yaptı, soruların açıklandığını duyurdu.

Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.