YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lisans veya önlisans programında bir üniversite eğitimi almak isteyenler katıldıkları üç oturumlu sınav ardından YKS sonuçları için beklemeye başladı. Merak edilen YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz Perşembe günü olarak ÖSYM tarafından açıklandı.

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YKS sonuçları için üç milyonu aşkın adayın gözü kulağı ÖSYM tarafından gelecek açıklamada. Sınav stresini geriden bırakan üniversite adayları şimdi sonuçların açıklanmasını ve tercih aşamasına geçmeyi bekliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS sonuçları için duyuru yaparak 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 18 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2023 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

AYT TYT YDT SINAV SORULARI GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA ERİŞİME AÇILDI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), AYT TYT YDT soruları, cevap anahtarı üzerinden geçtiğimiz haftalarda açıklama yaptı, soruların açıklandığını duyurdu.

Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.