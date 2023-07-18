YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS sonuçları, üniversitelere yerleştirme puanını öğrenmek için beklenirken, açıklanacağı tarihin yaklaşmasıyla heyecan arttı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonucunu ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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YKS sonuçları için bekleyiş sürerken geçtiğimiz senelerde ÖSYM’nin sonuçları belirlenen tarihten önce açıklamasından ötürü adaylar “YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” aramalarına yoğunlaştı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için tarih ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde 20 Temmuz 2023 Perşembe olarak açıklandı.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 18 Temmuz'da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz'da başladı. 2023 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

AYT TYT YDT SINAV SORULARI GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA ERİŞİME AÇILDI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), AYT TYT YDT soruları, cevap anahtarı üzerinden geçtiğimiz haftalarda açıklama yaptı, soruların açıklandığını duyurdu.

Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.