YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT, AYT, YDT sonuçları için tarih verdi

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen bir dönüm noktası olan YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM TYT AYT YDT sınav sonuçlarını aynı gün açıklayacak, YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

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YKS kapsamınki TYT, AYT ve YDT milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleştiriliyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM TYT AYT YDT sınav sonuçlarını aynı gün açıklayacak, sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.