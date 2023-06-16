YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT AYT YDT sonuçları için tarih verdi
YKS kapsamınki ilk sınav olan TYT milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleştiriliyor. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. ÖSYM TYT AYT YDT sınav sonuçlarını aynı gün açıklayacak, sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başlayacak.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, katılacakları TYT, AYT ve YDT sınavı ardından sonuçlarını beklemeye başlayacak. ÖSYM sene başında yayınladığı sınav takviminde YKS sonuçları için tarih vermişti.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.