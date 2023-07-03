YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri için tarih belli oldu mu?

Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencileri YKS sınav maratonuna katılmasının arından sonuçları beklemeye başladı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. YKS tercihleri için henüz tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sene YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı.

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Sınav stresini geriden bırakan üniversite adayları şimdi sonuçların açıklanmasını ve tercih aşamasına geçmeyi bekliyor. Öğrenciler artık sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, YKS tercihleri için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz'da başladı. 2023 yılında da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS’nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

2023 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.