YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarih duyurusu yapmadı ancak geçtiğimiz senelerde sonuç açıklama tarihleri göz önüne alındığında 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları açıklanmasının ardından kayıt ve ek tercih süreci başlayacak.

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YKS tercih sonuçları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ÖSYM yine sonuç tarihini paylaşmadı ancak kayıt tarihleri adaylara ipucu veriyor. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.