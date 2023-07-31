YKS tercihleri değiştirilebilir mi, ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla başladı, 8 Ağustos 2023 tarihinde ise sona erecek. YKS tercihleri yapılırken en fazla 24 tane olmak üzere üniversite/program seçebilecek. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak tercih işlem ardından, "Tercih Süresi" içerisinde tercihlerde değişiklik yapılabilecek.

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YKS puanı hesaplanan milyonlarca aday, yaklaşık iki hafta sürecek olan YKS tercih süreci boyunca üniversite ve bölüm tercihi yapabilecek. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amacıyla erişime açılan YKS tercih kılavuzunun güncel hali de yayınlandı. YT puanı hesaplanan adaylar önlisans, AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar yükseköğretim programlarını tercihleri yapabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 13 gün boyunca sürecek ve 27 Temmuz ile 8 Ağustos 2023 arasında yapılabilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

* Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

* Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

– 2023-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

– 2023-AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

* Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.