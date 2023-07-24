YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih kılavuzu ön bilgilendirme için yayında

YKS tercihleri için tarih ÖSYM tarafından açıklanırken aynı zamanda ön bilgilendirme için tercih kılavuzu yayınlandı. YKS tercihleri 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup baraj puanları kaldırılması sayesinde puanı hesaplanan tüm adaylar tarafından yapılabilecek.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte YKS tercihleri için tarih duyuruldu. Milyonlarca adayın katılacağı tercih süreci öncesinde bilgilendirme amaçlı olarak tercih kılavuzu da erişime açıldı. Yakın zamanda ÖSYM’nin internet adresinden tercih kılavuzu yeniden yayımlanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın katılacağı süreç hakkında açıklamalarda bulunarak 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

YKS TERCİHLERİ İÇİN YÖK BAŞKANI'NDA AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların, istedikleri programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının adaylara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Sınav sürecinde yoğun şekilde çalışan adaylar ile onlara destek oldukları için aileler ve öğretmenlere teşekkürler eden Özvar, “Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Özvar, adayların tercih edeceği programlar hakkında karar verirken, Lisans ya da Önlisans Tercih Sihirbazı modülünden detaylı inceleme yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“YKS Tercih Listem modülünü kullanarak tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Yükseköğretim öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almaları için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Yükseköğretim kurumlarımızın sizlere sağlayacağı bilgi ve birikimle mezun olduğunuzda, topluma katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum, bahtınız açık olsun.”