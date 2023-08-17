YÖKDİL giriş belgesi erişime açıldı: ÖSYM YÖKDİL sınav yeri nasıl çıkarılır?
27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) sınav yeri belgeleri açıklandı. Adaylar, YÖKDİL sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL sınavına katılacak adayların, sınav yeri belgeleri erişime açıldı. YÖKDİL giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.
YÖKDİL/2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre, YÖKDİL sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak.