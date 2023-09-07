YÖKDİL sonuçları açıklandı: YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası…
YÖKDİL sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 12 Eylül'de açıklanacağı duyurulan YÖKDİL sonuçları beş gün erken erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını sorgulayabilir.
27 Ağustos tarihinde uygulanan 2023/ YÖKDİL-2’e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını ÖSYM duyurdu.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ÖSYM YÖKDİL'İ DUYURUDU
27 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2023-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.