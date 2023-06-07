1 Gürcistan larisi 8 lirayı aştı, Gürcüler Türkiye’ye akın ediyor

Türk lirası Gürcü larisi karşısında da değer kaybetmeye devam ederken Gürcüler sınır kapısına en yakın Artvin’in Kemalpaşa ilçesine akın ediyor. Boş valizlerle Türkiye’ye gelen Gürcüler, valizlerini doldurup ülkelerine dönüyor.

Elif ÇAVUŞ

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Türk lirası Gürcü larisi karşısında da değer kaybetmeye devam ediyor. Geçen yıl haziran ayında bir Gürcistan larisi 5 lira iken, 2023 yılının aynı ayında bir lari, 8,85 lira oldu.

Türk lirasının değer kaybetmesiyle Gürcüler, sınır kapısına en yakın Artvin'in Kemalpaşa ilçesine akın ediyor.

Türk lirasının Gürcü larisi karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Gürcüler, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan boş valizlerle Türkiye'ye geliyor, sınıra en yakın yerleşim yeri Kemalpaşa'da bunları doldurarak ülkelerine dönüyor.

TÜRK LİRASI 3 YILDA YÜZDE 291 DEĞER KAYBETTİ

3 yıl önce 7 Haziran'da bir Gürcistan larisi, 2,26 Türk lirası iken, bu yılın haziran ayında bir lari 8 lirayı aştı.

Lari, TL karşısında 3 yıl içinde yüzde 291 değer kazanarak bugün 8,85 TL’ye kadar çıktı.

Durum böyle olunca Gürcüler, alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyor. Ticaret yoğunluğu yaşanan Kemalpaşa ilçesinde esnaf halinden memnun olsa da parası daha değerli olan Gürcüler, bu durumdan kazançlı çıkıyor.

SİSTEM TERSİNE DÖNDÜ

Yıllar önce Türklerin Gürcistan'a alışveriş için gittiğini ifade eden Kemalpaşa esnafından Mustafa Güler, “Gürcüler, sabahın erken saatinde Türkiye'ye geliyor, valizlerini doldurup geri dönüyor. Sistem geri döndü. Biz önceden Gürcistan'dan alıyorduk, şimdi onlar buradan alıyor. Bugün onlar karlı durumda” dedi.

Resmiyette 8 lira gibi gözükse de bir larinin esnaf arasında 12 lira olarak işletildiği söyleyen esnaf Kemal Ata ise, “Türk lirası sadece Gürcü larisine karşı değil, bütün devletlerin parasına karşı değer kaybetti. Biz yerli üretim ürünlerini İstanbul'dan getiriyoruz, Gürcüler de geliyor, iki katına onlara satıyoruz. Teknolojik aletler de orada ucuz, vergi düşük olduğu için. Biz de teknolojik aletleri oradan alıyoruz” diye konuştu.

KİMİSİ İHTİYAÇ İÇİN, KİMİSİ TİCARET İÇİN GELİYOR

Gürcülerin en çok tekstil ve gıda ürünü aldığını söyleyen Gürcü vatandaşı Kamilla, “Türkiye şu anda Gürcüler için çok önemli bir yer. İhtiyaç için alan da var, buradan ucuza aldıkları ürünleri ülkelerinde satan da var. Gürcüler de kârlı, Türkler de” dedi.

Gürcüler sayesinde ekmek yiyebildiklerini belirten Kemalpaşa esnafından Mustafa Bayrak ise, “Bugün Gürcüler olmasın, Artvin, Hopa'daki esnaf aç kalır, kepenk kapatma noktasına gelir. Bizim yerli vatandaşımızdan alışveriş yapan yok. Gürcü nerede ucuz bulursa onu alıyor. Hem onlar kazanıyor, hem biz. Gürcü olmazsa hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

‘AİLEMİZİ ZOR GEÇİNDİRİYORUZ’

“Esnaf olarak kazansak da Türk lirasının düştüğü durumdan memnun değiliz” diyen Sabri Küçük de durumu şöyle özetledi:

“Esnaf kazanıyor gibi görünse de Türkiye şartları ortada. Ne yazık ki ailemizi zor geçindiriyoruz. Bir lari 8 lira olmuş, bizim için bir değeri yok.”