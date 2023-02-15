100 bin lira nakdi destek, kira desteği kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak depremzedelere nakdi yardımda bulunulacağını açıkladı. Depremzedelere oturulamaz hane başına 15 bin TL taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi ödeme yapılacağını söyledi.

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Deprem gündemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları duyurdu. Erdoğan depremzedelere yapılacak nakdi yardımları açıkladı ancak ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir bilgi vermedi.

100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Nakdi yardımlar hakkında duyuruda bulunan Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde;

* Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

* Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek, hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. Milletimizin alicenaplığını, iş insanlarımızın gönül zenginliğini geçmiş afetlerden zaten biliyoruz. Kurumlarımız da şimdiden harekete geçtiler. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibariyle belli bir oranını, ki şu an itibariyle 50 milyar lira civarında, bunları bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca bölgedeki işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.