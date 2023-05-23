1000’er lira seçim gazı parası

İlk tur seçimlerinde hane başına 25’er metreküp doğalgazın parasını Hazine’ye ödettiren iktidar, ikinci tur seçimlerinde de hane başına biner TL’lik doğalgaz yüklemeye başladı.

Erdoğan SÜZER

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Seçim öncesi “Karadeniz'de yerli ve milli gaz bulundu” diyerek parası ödenmemiş ithal Rus gazını bedava dağıtmaya başlayan AKP iktidarından yeni bir hamle daha geldi. İktidar, ikinci tur seçimlerine giderken şimdi de hane başına 800 TL ile 1000'er TL'lik bedava gaz yüklemeye başladı. Bedava gaz müjdesini de yine özel doğalgaz dağıtım şirketleri telefon mesajıyla milyonlarca konut abonesine veriyor. Söz konusu şirketler apartman yönetimleriyle konut abonelerine müjdeyi, “Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde bedeli devlet tarafından karşılanan … metreküp doğalgaz miktarı kartınıza/sayacınıza yüklenmiştir. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” ifadelerinin yer aldığı mesajla veriyor. İktidar seçim öncesi, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar konutlarda tüketilen 25 metreküpe kadar gaz ile 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar olan dönemde tüm doğalgaz tüketiminin parasının Hazine tarafından ödeneceğini ilan etmişti.Seçimlerin ikinci tura kalması üzerine, 31 Mayıs beklenmeden abonelerin hesaplarına şimdiden bedava doğalgaz yüklenmeye başlandı.

50 TL İLE 1.000 TL'LİK GAZ

Vatandaş, şirketlerden gelen, “Sayın … nolu abonemiz. Okuma soncu tespit edilen …. metreküp doğalgaz tüketiminiz Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde bedeli devlet tarafından karşılanmak üzere ilk gaz alımınızda doğalgaz kartınıza yüklenecektir. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” mesajının doğruluğunu anlamak için kartına, 50 TL'lik gaz yüklemesinin ardından, bu kez şirket de aynı karta bedava gaz yüklemesi gerçekleştiriyor. Yüklenen bedava gaz hane başına yaklaşık 140 ile 170 metreküpü (yaklaşık 800 TL ile bin TL) buluyor.

İkinci tura da Gabar petrolü

İlk tur seçimlerinde Karadeniz doğalgazı ile 1 milyar varil rezervli Gabar petrolü müjdelerini açıklayan iktidarın, ikinci turda nereden petrol veya gaz müjdesi açıklayacağı merak ediliyordu. Beklenen petrol müjdesi yine Gabar'dan geldi. Seçime bir hafta kala yapılan açıklamada, Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretimi öngörülen sahadaki ikinci kuyuda sondaj faaliyetlerine 20 Mayıs itibarıyla başlandığı, bu sayede günlük 100 bin varil petrol hedefine bir adım daha yaklaşıldığı müjdesi verildi.