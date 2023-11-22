18 milyon kişi yardımla ayakta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan 4.4 milyon hanenin sosyal yardımlardan faydalandığını açıkladı. 17.6 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Türkiye'de yoksulluk günden güne artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş TBMM'de, yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan 4.4 milyon hanenin sosyal yardımlardan faydalandığını açıkladı. 17.6 milyon kişinin yoksulluk nedeniyle yardıma muhtaç olduğu ortaya çıktı… Başkanlık sistemine geçildiği 2018 yılında bu sayı 3 milyon 494 bin 932'ydi. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı ise adeta tavan yaptı ve 163 bin 995 oldu.

Bakan Göktaş TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada ‘'Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek geliştirdiğimiz sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşıyoruz. Kapsayıcılığı ve erişilebilirliğini artırdığımız sosyal yardımlarla yoksulluğun olumsuz etkisiyle mücadele ediyoruz” dedi.

DESTEKTEN YARARLANAN ÇOCUK SAYISINDA PATLAMA

Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için de Bakanlıkça ödenen sosyal ve ekonomik destekten (SED) yararlanan çocuk sayısı patlama yaptı. 2020 yılında 129 bin 422 çocuk SED'den yararlanırken, bu sayı 2022’de 157 bin 248, 2023 için de 155 bin oldu. Ancak yine hedef tutmadı. Bakan Göktaş bu yıl 163 bin 995 çocuğun SED ödemesinden faydalanmak zorunda olduğunu açıkladı. 2024 tahmini 190 bin, 2025 200 bin, 2026 tahmini ise 210 bin oldu.

YOKSULLUK BÜYÜYEREK GELİYOR

2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 62 milyar 742 milyon 374 bin 899 TL harcadı. 2023 ödeneği 91 milyar 582 milyon 780 bin TL oldu. Yoksulluğu bitireceğini iddia eden iktidar, 2024’te yoksullukla mücadele için 205 milyar 861 milyon 822 bin TL ayırdı. 2025’te 213 milyar 378 milyon 802 bin TL, 2026’da ise 246 milyar 413 milyon 207 bin TL yoksullukla mücadele için harcanacak.

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