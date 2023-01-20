2022’de 24 bin 303 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, kapanan şirket sayısı 2022 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 177,3 arttı. Sadece aralık ayında 4 bin 891 şirketin kapandığı Türkiye'de, 2022 genelinde toplam 24 bin 303 şirket kapanmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Aralık’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Aralık’ta 4 bin 891 şirket daha kapandı. Geçen yıl toplamda 24 bin 303 şirket kapanmış oldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 177,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 218,8 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,3 yükseldi.

2022’de, 2021’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 42,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,8 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,3 arttı.

EN ÇOK KAPANMA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Aralık ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1.559'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713'ü inşaat, 631'i imalat sektöründe yer aldı.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.381'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518'inin inşaat ve 370'inin de imalat sektöründe olduğu belirtildi.

KURULAN ŞİRKETLERDE BİR YILDA YÜZDE 27,8 ARTIŞ

TOBB verilerine göre, aralık ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,2 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,8 arttı.

2022’de, 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 azaldı.

Aralık 2022'de şirket ve kooperatiflerin 4 bin 990'ı ticaret, 2 bin 286'sı imalat ve 2 bin 14'ü inşaat sektöründe kuruldu.

Aralık 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.318'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 833'ü inşaat, 408'i imalat sektöründe yer aldı.

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