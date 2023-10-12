80 bin ev sahibine kötü haber: Tek tek tespit edildi, vergi alınacak

Yapılan çapraz denetimlerde evini kısa süreliğine yerli ve yabancı turiste kayıt dışı kiralayan 80 bin ev sahibi ve konut ortaya çıkarıldı. Ev sahiplerinin elde ettiği 51.6 milyar liralık gelirden vergi alınacak.

Erdoğan SÜZER

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Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin yasa teklifinin etki analizinden günübirlik ve kısa süreli kiralamalara ilişkin önemli veriler ortaya çıktı.

VERGİ ÖDEMEDİLER

Eylül 2023 tarihi itibariyle ülke genelinde yaklaşık 80 bin konut, günübirlik ya da kısa sürelerle 425 bin 902 yerli ve yabancı turiste kayıt dışı olarak kiralandı. Ev sahipleri bu kiralamalardan 51 milyar 638 milyon lira para kazandı ve vergi de ödemedi.

GELİRDEN VERGİ TAHSİL EDİLECEK

AKP Milletvekili Oğuzhan Kaya ve arkadaşlarının sunduğu yasa teklifiyle bu konutlar kayıt altına alınacak ve gelirden vergi tahsil edilecek. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı.

AKP'li Kaya, Emniyet ve Jandarma'da kayıtlı olan ve turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapılan 30 bin 908 adet konut olduğunu bu konutlarda Eylül 2023 tarihi itibariyle 425 bin 902 kişinin konakladığını bildirdi. Yapılan çapraz kontrol ve denetimler sonucu kısa süreli turizm amaçlı konaklama yapılan konut sayısı kayıt dışılar ile birlikte 80 bine ulaşıyor.

MUĞLA İLK SIRADA

Kısa süreli kiralamalarda ev sahipleri günlük olarak konutlarını ortalama 3 bin 586 liraya kiraladı. Günlük ücret ortalamasında en yüksek kira 6 bin 800 lirayla Muğla oldu.

Muğla'yı günlük 4 bin 100 lira ile Rize izledi. Trabzon, Yalova, Bolu ve Düzce en ön sıralarda yer aldı. Emniyet ve Jandarma kayıtlarında yer alan turistik amaçlı kısa süreli kiralama yapılan yaklaşık 31 bin konuttan 7 bin 543'ü Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelere sahip Muğla'da yer alıyor.

Bu konutlarda yaklaşık 78 bin yerli ve yabancı turist kısa süreli konakladı. Antalya'da ise 5 bin 922 konut sahibi evini kısa süreliğine kiraya verdi. Bu konutlarda da 65 bin 392 kişi konakladı.

Günübirlik tesisler (Kısa süreli konaklama, ev, apart, rezidans) –

Şehir Konut Sayısı / Konaklayan kişi sayısı

Muğla: 7.543 77.920

Antalya: 5.922 65.392

Denizli: 2.418 43.333

İstanbul: 1.365 35.084

Balıkesir: 3.197 19.787

Edirne: 822 17.107

Aydın: 1.082 16.676

Mersin: 1.625 13.881

Eskişehir: 315 13.576

İzmir: 1.127 11.535

Bursa: 323 6.528

Ankara: 288 5.600

Not: Emniyet ve Jandarmada kaydı bulunan konutlar…