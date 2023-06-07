AB, üye devletlere Huawei yasağı getiriyor
AB, 5G inşa etmek için Huawei şirketinin kullanılmasına zorunlu yasak getirmeyi değerlendiriyor.
Avrupa Birliği (AB) Çin’in Huawei Technologies şirketi de dahil olmak üzere 5G ağlarında güvenlik riski oluşturabilecek şirketleri kullanan üye devletlere zorunlu yasak getirmeyi değerlendiriyor.
Financial Times’da yer alan ve yetkililere dayandırılan habere göre Brüksel, ulusal hükümetlerden bazılarının konuya ilişkin harekete geçmeyi geciktirmesinin ardından artan endişelerle söz konusu adımı attı.
SADECE ÜÇTE BİRİ YASAKLADI
Habere göre, AB’nin iç pazardan sorumlu yetkilisi Thierry Breton geçen hafta cuma günü gerçekleşen toplantıda telekomünikasyon bakanlarına, üye devletlerin yalnızca üçte birinin kritik alanlarda Huawei’ye yasak getirdiğini söyledi.
AB 2020 yılında üye devletlerin Huawei gibi yüksek risk taşıyan 5G satıcısı şirketlere kısıtlama getirebileceklerini ya da telekom ağlarının ana bölümlerinden tamamen çıkarabileceklerini söylemiş ve Washington’un Çinli telekomünikasyon şirketlerini tamamen yasaklaması yönündeki baskısına direnmişti. (REUTERES)