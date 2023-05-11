ABD bütçesi 176 milyar dolar fazla verdi

ABD federal hükümetinin bütçe fazlası, nisanda 176 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

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ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022’de başlayan ve 30 Eylül 2023’te sona erecek 2023 mali yılının 7. ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 176 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 308 milyar dolar bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe fazlasında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43 azalış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 235 milyar dolarlık fazla vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 26 azalarak 639 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 17 düşerek 462 milyar dolara indi.

Ülkede, 2023 mali yılının 7. ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 157 artışla 925 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 3 trilyon 611 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 10 azalışla 2 trilyon 687 milyar dolara düştü. (AA)

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