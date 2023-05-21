ABD’ de borç limiti açmazı sürüyor

ABD'de borç limiti açmazı sürüyor. Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray siyasi krizden birbirlerini sorumlu tutuyor. Diğer yandan ülke, Hazine Bakanı Yellen'in işaret ettiği 1 Haziran'a gün sayıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de borç limiti açmazının çözülememesi nedeniyle olası bir borç krizine ilişkin endişeler artıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması, borç limiti anlaşmasına ilişkin beklentileri boşa çıkarttı. Ayrıca Başkan Joe Biden da bugün yardımcılarına McCarthy ile bir görüşme planlamaları için talimat verdi.

BİDEN’I BEKLEYECEKLER

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre Biden, G7 zirvesine katıldığı Japonya’da durdurulan borç krizi müzakereleri ile ilgili güncellemeler aldı. McCarthy ise başkan hâlâ yurtdışındayken sorunun çözülmesinin olası olmadığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de geçtiğimiz hafta, borç limitinin 1 Haziran’a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceğini söylemişti.

Yellen, bu tarihe kadar harekete geçilmediği takdirde Hazine’nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

CUMHURİYETÇİLER ISRARCI

Ancak Cumhuriyetçiler, uyarılara rağmen borç limiti konusunda ısrarlarını sürdürdü. McCarthy, “Bu yıl harcadığımızdan daha azını harcamak zorundayız” görüşünü yineledi.

Müzakerelere aşina olan iki kaynağa göre Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray’ın gelecek yıl harcamaları 2023’e kıyasla aynı seviyede tutma önerisini reddetti.

McCarthy, savunma dışı harcamalar için bir önceki yıla göre kesinti yapmak istediklerini söylerken, Demokratlar ödenekleri sabit tutmanın enflasyon nedeniyle etkili bir kesinti anlamına geldiğini savundu.

Cumhuriyetçiler ayrıca kesintilere ek olarak Pentagon’un bütçesinde artış istediklerini söyledi. Beyaz Saray ise bu iki talep nedeniyle sağlık ve eğitim programlarının azaltılması gerekeceğini söyleyerek bu taleplere karşı çıktı.

BORÇ LİMİTİ AÇMAZI NEDİR?

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, “ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı” anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.

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