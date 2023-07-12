ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu. Veri sonrası altın fiyatları sert yükseldi. Gram altın yeni zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yıllık tüketici enflasyonu haziranda beklentilerin altında kalarak yüzde 3 oldu. Ülkede aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Çekirdek enflasyon haziranda yüzde 4,8 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Piyasalarda tüketici enflasyonunun haziranda yıllık bazda yüzde 3,1, aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE'nin ise yıllık yüzde 5 olması bekleniyordu.

Enflasyon mayısta beklentilere paralel gelerek yıllık bazda yüzde 4 oldu, aylık bazda yüzde 0,1 olmuştu.

Bu verilerle birlikte ABD’de enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırmanın sonuna yaklaşıp yaklaşmadığına yönelik beklentiler konusunda belirleyici olarak görülüyordu. Veri sonrası Fed’in faiz artırımına devam etme olasılığına ilişkin beklentiler azaldı.

Verinin açıklanması sonrası dolar endeksi sert düşerken altın fiyatları yükseldi. ABD TÜFE verisi sonrası ons altın yüzde 0,7 artışla 1945 dolara yükseldi.

Gram altın da bu yükselişe paralel olarak 1936 TL seviyesiyle yeni tarihi zirvesini gördü.

Veri açıklanmadan önce 101,2 olan ve doları başlıca para birimlerine karşı ölçen dolar endeksinde verinin açıklanmasının ardından günlük kayıp yüzde 0,6’ya ulaştı ve endeks 100,7 seviyesine geriledi..

Verinin açıklanmasının ardından Brent Petrol son 2,5 ayın en yüksek seviyesine yükselerek 80 doların üzerini gördü.

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