ABD Hazine Bakanı Yellen, 4 günlük Çin ziyaretine başladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu dört günlük Çin ziyaretine başladı.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor.

Çin yerel basınına göre Yellen, ABD Hazine Bakanı olarak ilk kez Çin’i ziyaret ediyor.

Yellen ayrıca temaslarında, iklim değişikliği, yükselen piyasalar ve gelişen ekonomilerde borç sorunları gibi konuları da gündeme getirecek.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GERGİN

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti, ABD toprakları üzerinde uçan ve Çin’e ait casus balon iddiaları gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen’ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın geçen ay Pekin’e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi. (AA)

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