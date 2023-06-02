ABD Hazine Bakanı Yellen, Dünya Bankası Başkanlığı görevine başlayacak Banga ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yarın Dünya Bankası Başkanı olarak göreve başlayacak Ajay Banga ile bir araya geldi.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Yellen, Banga’nın başkanlığını sıcak bir şekilde karşıladı.

Yellen, çok taraflı kalkınma bankalarının evrimleşmesi konusunda kaydedilen güçlü ilerlemeyi geliştirmek için Banga ile yakın iş birliğini sürdürme konusundaki isteğini iletirken, Banga’ya ortak küresel kalkınma hedefleri için seferber edilen özel sermaye miktarının iyileştirilmesi ve artırılması ile işletme modelinin rafine edilmesi dahil konuları aktardı.

Dünya Bankasının diğer kalkınma bankalarıyla daha yakın çalışmasının önemi ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nın şiddetlendirdiği küresel makroekonomik ters rüzgarlar da dahil birden fazla krizin devam ettiğine işaret eden Yellen, bu krizler sürerken Banka’nın en yoksul üye ülkeleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Yellen, içinde bulunulan dönemde önemli küresel zorluk ve fırsatların olduğuna dikkati çekerek, bu dönemde Banga’nın deneyimli liderliğini ve kanıtlanmış yönetim becerilerini Dünya Bankasının yönetiminde görmeyi dört gözle beklediğinin altını çizdi.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, geçen ay başında ABD’nin adayı Ajay Banga’yı bankanın 14’üncü başkanı olarak seçmişti. 5 yıllık bir dönem için seçilen Banga, görevine yarın başlayacak. (AA)

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