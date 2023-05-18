ABD Hazine Bakanlığı: Rusya’nın petrol geliri önemli ölçüde düştü

ABD Hazine Bakanlığı, tavan fiyat uygulamasının ardından Rusya'nın petrol gelirlerinin önemli ölçüde düştüğünü bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının başarısına ilişkin ilerleme raporunu yayımladı.

Raporda, tavan fiyat politikasının uygulanmasının ardından Rusya’nın petrol gelirlerinin hem savaş öncesi hem de savaşın başlangıcındaki yüksek seviyelere kıyasla önemli ölçüde düştüğü bildirildi.

Rus hükümetinin ocak-mart dönemindeki petrol gelirlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 40 azaldığı belirtilen raporda, savaştan önce petrol gelirlerinin toplamının Rusya’nın bütçesinin yüzde 30-35’ini oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, 2023’te petrol gelirlerinin Rusya’nın bütçesinin yüzde 23’üne gerilediği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının raporunda, Rusya’nın petrol gelirinin ülkenin nisanda Mart 2022’ye kıyasla petrol ihracatını yüzde 5 ila yüzde 10 artırmasına rağmen düştüğü belirtildi.

Raporda, fiyat tavanına ilişkin ilk başta piyasada oluşan şüpheye rağmen piyasa katılımcıları ve jeopolitik analistlerin, tavan fiyatın Rusya’nın petrol gelirini azaltma ve küresel enerji piyasasında istikrarı sağlama hedeflerine ulaştığını kabul ettiği aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

G7 üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği ülkeleri, geçen yıl, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya ise Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD'de borç tavanı krizi: Ülke 1 Haziran'da temerrüde düşebilir

İlginizi Çekebilir Biden ve McCarthy borç tavanı konusunda anlaşamadı